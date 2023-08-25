Trabzon'da "Cem Karaca ve Barış Manço Şarkıları" konseri düzenlendi

TRABZON (AA) - Trabzon'da organize edilen konserde, Anadolu rock müziğinin öncülerinden Cem Karaca ve Barış Manço'nun hafızalara yer etmiş şarkıları seslendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen "Sümela Kültür Yolu Festivali" kapsamında, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğunca Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde "Cem Karaca ve Barış Manço Şarkıları" konseri düzenlendi.

Sanatçılar Sevingül Bahadır, Cihan Okan ve Jülide Karan, Cem Karaca ve Barış Manço'nun eserlerini dinleyicileri için seslendirdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında 19 Ağustos'ta başlayan "Sümela Kültür Yolu Festivali", konser, film gösterimleri, tiyatro ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 27 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.