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        Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 19:35 Güncelleme: 02.10.2023 - 20:00
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        Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetimindeki antrenmanda, Pendikspor maçında forma giymeyen oyuncular U19 takımı ile antrenman maçı yaptı.

        Yağış altında gerçekleştirilen idmanda diğer futbolcular ise kuvvet ve pas çalışması yaptı.

        Bordo-mavililer yarın yapacağı sabah antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

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