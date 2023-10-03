Trabzon'da evlerinde kenevir yetiştiren 3 şüpheli gözaltına alındı
Trabzon'da, evlerinde ve bahçelerinde uyuşturucu bulunduran ve kenevir yetiştirdiği belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon'da, evlerinde ve bahçelerinde uyuşturucu bulunduran ve kenevir yetiştirdiği belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timleri, Maçka ilçesine bağlı Ocaklı Mahallesi'nde A.K. (68), S.K. (34) ve F.C.B'nin (27) evlerinde ve bahçelerinde arama yaptı.
Narkotik madde tespit köpeği "Limon"un da katıldığı aramalarda, 3 bin 700 gram kubar esrar, 9 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.