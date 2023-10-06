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        Trabzon'daki operasyonda 41 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı

        Trabzon'un Ortahisar ve Akçaabat ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 41 kilo 954 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 10:38 Güncelleme: 06.10.2023 - 10:47
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        Trabzon'daki operasyonda 41 kilogram esrar ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı
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        Trabzon'un Ortahisar ve Akçaabat ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 41 kilo 954 gram esrar ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin, Ortahisar ilçesinin Yeşilyurt Mahallesi ile Akçaabat ilçesinin Kavaklık Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi.

        Narkotik madde tespit köpeğinin de katıldığı eş zamanlı operasyonda, 41 kilo 954 gram kubar esrar, 22 kök kenevir, 4 sentetik uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda G.K. (36), S.P. (30), Ö.P. (24), H.P. (24) ile C.Ö. (44) gözaltına alındı.

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