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        Trabzon'da lise öğrencileri Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı

        Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 17:29 Güncelleme: 27.10.2023 - 17:29
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        Trabzon'da lise öğrencileri Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı
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        Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

        Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez'in de katıldığı program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Okul müdürü Sezgin Erkol, ülkenin sorunlarıyla hem hal olan, milli ve manevi değerlere bağlı bir gençlik yetiştirmek istediklerini belirterek, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.

        Öğrencilerden oluşan koronun çeşitli şarkıları seslendirdiği etkinlik, "Kurtuluş Savaşı" ve "Atatürk" temalı resimlerin yer aldığı serginin açılışının ardından tamamlandı.

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