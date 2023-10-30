İtfaiyeciler, elektrikli araçların karışabileceği kazalara tatbikatlarla hazırlanıyor

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da itfaiye ekipleri, son yıllarda artan elektrikli araçların karışabileceği kazalara hazırlıklı olabilmek için eğitimler gerçekleştiriyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, bir otomobil firmasına ait elektrikli otomobilde yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

İtfaiye sahasında yapılan tatbikatta, senaryo gereği yandığı varsayılan aracın çevre güvenliğini alan ekipler, sürücüyü portatif sedye yardımıyla otomobilden çıkarttı.

Tatbikat, su sisiyle perdeleme, köpük ve su ile söndürme çalışmalarıyla tamamlandı.

İtfaiye Dairesi Başkanı Mehmet Olcay Bal, AA muhabirine, elektrikli araçların son zamanlarda trafikte daha fazla görülmesiyle bu alanda araştırmalara başladıklarını söyledi.

Yangınlara müdahalenin yanı sıra önleyici tedbirler alınmasının da itfaiye teşkilatının görevi olduğuna dikkati çeken Bal, "Bina ve tesislerde uyguladığımız yangın güvenliği önlemlerinin elektrikli araçların bulunduğu otoparklar ve şarj istasyonlarında yapılması konusunda atılan adımlar bulunmakta, bu anlamda da yeni önlemler alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır." dedi.

Bal, elektrikli araçlarda yangınların, diğerlerine göre çok az görüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Elimizdeki istatistiklere göre 100 binde 25 gibi bir orana tekabül etmektedir. Ancak itfaiye olarak herhangi bir acil durumda oluşabilecek her türlü riski en aza indirmek için çalışmamız gerekiyor. Araçlarda acil bir durumda sürücülerden başlamak üzere itfaiye ekibimizin neler yaptığını düzenlediğimiz tatbikatta sıralamaya çalıştık. 8-9 Haziran'da Trabzon'da düzenlenen Ulusal İtfaiye İstişare Toplantısı'nda da elektrikli araçlarda acil durumlara karşı müdahalenin nasıl olması gerektiği konusunda eğitim ve tatbikat yaparak bu alanda bir ilki gerçekleştirdik ve eğitim dokümanı yayımladık."

Teknolojiye ayak uydurmaya çalışarak bu alandaki gelişmeleri takip ettiklerini anlatan Bal, "Ortaya çıkan modeller çok farklılık arz etmekte. Bunların teker teker uygulamalarını da bilmek oldukça zor ama bunun görevimiz olduğunun farkındayız. Bu anlamda çalışmalarımız devam etmektedir." diye konuştu.

- "Elektrikli araçlarda daha fazla dikkat etmemiz gereken hususlar söz konusu"

İtfaiye çavuşu Yunus Emre Yazıcı ise elektrikli araçlarda daha fazla dikkat etmeleri gereken hususlar olduğuna işaret ederek, "Biz bu olaylara müdahale ettiğimizde kapalı devre solunum cihazı dahil olmak üzere tam takım kişisel koruyucu donanımlarımızı kuşanmak zorundayız." dedi.

Yazıcı, olay yerinde almaları gereken önlemleri şöyle sıraladı:

"Bu tip araçlarda 3 çeşit yangını sırasıyla veya aynı anda görebilme olasılığının bulunması nedeniyle buna göre metotları da hazır hale getiriyoruz. Su dışı ile perdeleme, suyla hazırlık, köpük hazırlığı ve D tipi yangın söndürücüyü de hazır halde bulunduruyoruz. Aracımızı sabitliyoruz. Bunu normal araçlarda da yapıyoruz ama elektrikli araçlar teker döndükçe kısmen de olsa kendini şarj etmeye devam ediyor. Toksik gaz kaçağı olup olmadığını gaz detektörü ile kontrol ederken bir yandan da termal kamerayla kaçak olup olmadığına bakıyoruz, sonucuna göre kurtarma işlemini gerçekleştiriyoruz."

Yapılan araştırmaya göre elektrikli araçlarda, müdahaleden sonraki 72 saat içerisinde de yangının tekrarlanma ihtimali olduğunu kaydeden Yazıcı, "Özellikle yabancı menşeli otomobillerde buna göre müdahale ve önleme görevlerimiz varken, bu durumda müdahaleden sonra takip ve önleme görevimiz de oldu. Önlem olarak yangın battaniyesiyle aracın üstünü kapatarak oksijenle bağlantısını kesip oluşabilecek yangının önüne geçmiş oluyoruz." dedi.

Tatbikatta kullanılan otomobilin getirildiği firmanın servis müdürü ise elektrikli araçların yanma ihtimalinin, fosil yakıtlı araçlara göre binde bir kadar düşük olduğunu belirterek, yine de bu tür araçlarda oluşabilecek yangınlarda itfaiyeci ve görevlilerin nasıl önlem alınacağını ve araca nasıl yaklaşacağını bilmesi gerektiğini söyledi.