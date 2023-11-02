Trabzon'da "Gençler CNC Tezgahı ile İş Hayatına Atılıyor" projesi tanıtıldı Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) ve Mobilyacı İşadamları Derneğince (MOBİAD) hazırlanan ve Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen "Gençler CNC Tezgahı ile İş Hayatına Atılıyor" projesi tanıtıldı.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) ve Mobilyacı İşadamları Derneğince (MOBİAD) hazırlanan ve Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen "Gençler CNC Tezgahı ile İş Hayatına Atılıyor" projesi tanıtıldı.

Kentteki bir otelin toplantı salonunda tanıtımı gerçekleştirilen projede, yaşları 15 ile 29 arasından değişen 5'i engelli 35 gencin mesleki makine teknolojileri alanında istihdam edilirliğinin artırılması ve girişimci olmalarının sağlanması hedefleniyor.

Bütçesi 344 bin 347 avro olduğu belirtilen projenin yüzde 90'ı hibe desteği olurken, yüzde 10'unu TESOB karşılayacak.

Proje tanıtımında konuşan Vali Aziz Yıldırım, günümüz dünyasında meslek sahibi olmanın çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, bu tür projelerin gençlerin hayatında ve toplumda önemli etkileri olacağını söyledi.

Bu tür projelerle gençlerin yarınlara çok daha umutla ortaya çıkacaklarını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Biz dışarıdan eleman alma mecburiyetinde hiçbir şekilde kalmayız. Bizim gençlerimiz bize yeter. Yeter ki doğru eğitim kendilerine verelim. Okullarımız bunu yapabilmek için gayret sarf ediyor. Üniversitelerimiz bunu yapabilmek için gayret sarf ediyor. Bu tür eğitimleri bitirdikten sonra ya da belli bir aşamada bu eğitimleri kesenlerin, kestikten sonra hayata yeniden devam edebilmek için esnaf sanatkarlar odamızın yapmış olduğu gibi birtakım sivil toplum kuruluşlarının oluşturacak oldukları projelerle eğitimlerini alıp hayata eğitimli bir şekilde devam edebilmeleri için fırsatlar oluşturmak, hakikaten bu gençlerimiz için çok büyük önem taşımaktadır ve bu sayede de bizim gençliğimiz daha iyi üretecekler, daha çok üretecekler ve daha çok istihdam sağlayacaklar."

Yıldırım, projenin Trabzon'daki gelişmiş mobilyacılık sektörüne katkı sağlayacağına işaret ederek, yetişmiş elemanların sektörde başarılı işler yapacağını kaydetti.

TESOB Başkanı Metin Kara da "Bu projemizle yüzde 70'i Çin, yüzde 20'si Türkiye'nin diğer şehirlerinden getirilen hediyelik eşya üretiminde Trabzon'un payını artırmayı hedeflemekteyiz. Projemiz kapsamında ne eğitimde ne istihdamda olan 15 kadın, 15 erkek, 5 engelli gencimizin sektörde istihdamını sağlamayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

Teorik ve uygulamalı eğitimlerin verilmesi, yurt içi ve yurt dışı teknik gezi programının yapılması, işçi ve işveren buluşturulmalarının gerçekleştirilmesi ve işe yerleştirmenin yapılması gibi aşamalardan oluşan proje 31 Haziran 2024'te son bulacak.

Programa, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, MOBİAD Başkanı Vedat Muhcu, kurum müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.