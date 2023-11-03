Trabzon Büyükşehir Belediyesinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait sosyal tesislerde, İsrail'e destek veren markaların ürünlerinin satışı durduruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, "Filistinli kardeşlerimizin yanındayız" mesajıyla boykotta yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen markaların sosyal tesislerimizde satışı, saldırıların ilk gününden itibaren durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

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