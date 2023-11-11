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        Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı Trabzon'da başladı

        PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı Trabzon'un Akçaabat ilçesinde mukavemet etabıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 17:16 Güncelleme: 11.11.2023 - 17:16
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        Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı Trabzon'da başladı
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        PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı Trabzon'un Akçaabat ilçesinde mukavemet etabıyla başladı.

        Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) tarafından, ICRYPEX ile PETLAS sponsorluğunda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen şampiyonanın Hıdırnebi Yaylası'nın Acısu Balıklı mevkisindeki dağ etabında 18 ekip, orman yollarından oluşturulan zorlu parkurda mücadele etti.

        Şampiyonada, özel tasarlanmış araçları kullanan pilotlar zor anlar yaşadı, bazı araçlar ise arızalandı.

        Yarış direktörü Caner Okay, AA muhabirine, Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağında 18 ekibin mücadele ettiğini söyledi.

        Okay, 4 ayaklık orman etabıyla devam eden yarışların, yarın 3 ayaklık seyirci etabıyla sona ereceğini ifade etti.

        Dağ etabında ekiplerin 9 bin 550 metrelik parkurda 4 kez start alacağını anlatan Okay, "Bugün biraz daha hıza dayalı mukavemet yarışı oldu, yarın ise seyirci etabında biraz daha şova dayalı olacak." dedi.

        Yarışların bir sonraki ayağının Kahramanmaraş'ta gerçekleşeceğini belirten Okay, altı ayağın sonunda Türkiye Off-Road Şampiyonası finalinin yapılacağını vurguladı.

        Okay, Karadeniz coğrafyasının off-road sporu için ideal olduğunun altını çizerek, "Yarışmacılarımız da burayı çok seviyorlar. Yöre halkının da ilgisi yoğun, yarın seyirci etabında daha da yoğun ilgi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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