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        Trabzon'da "Dijital Dünyada Çocuk İzi Projesi" sona erdi

        Trabzon'da organize edilen "Dijital Dünyada Çocuk İzi Projesi" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 14:59 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:03
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        Trabzon'da "Dijital Dünyada Çocuk İzi Projesi" sona erdi
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        Trabzon'da organize edilen "Dijital Dünyada Çocuk İzi Projesi" tamamlandı.

        Karadeniz İlleri Kadın Platformu (KİKAP) Derneği Başkanı Nilgün Turan, bir otelde, ICC Mikro Fon Hibe Desteğiyle yürütülen projeyle aynı adı taşıyan çalıştay düzenlediklerini söyledi.

        Turan, konusunda uzman kişilerin katılımıyla 4 gün devam eden eğitimlerin sona erdiğini dile getirdi.

        Çalıştayda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Şube Müdürü Serkan Saraloğlu da "Bilinçli İnternet Kullanımı" konusunda sunum gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Biriminden polis memuru İlhan Tozluyurt, projeye katılan çocuklara, çevrim içi riskler, sahte profil, sosyal medya, hesap güvenliği ve yasa dışı içerikler konularında bilgi verdi.

        Trabzon Barosundan Avukat Selahattin Onay ise "Unutulma Hakkı ve Dijital Dünyada Haklar" konulu sunum yaptı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seha Sağlam'ın da katıldığı çalıştayın son gününde, Turan konuşmacılara plaket takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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