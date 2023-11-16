KTÜ'ye 11 öğretim elamanı alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 11 öğretim elemanı alınacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesine 4, Fen Fakültesine 2, Mimarlık, Of Teknoloji, Sağlık Bilimleri ve Sürmene Deniz Fakültelerine ise 1'er araştırma görevlisi atanacak.

Maçka Meslek Yüksekokulu'na da 1 öğretim görevlisi alınacak.

Kadrolara başvurular, 29 Kasım'a kadar "bys.ktu.edu.tr" ve "online.ktu.edu.tr" internet adreslerinden yapılabilecek.