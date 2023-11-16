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        KTÜ'ye 11 öğretim elamanı alınacak

        Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 11 öğretim elemanı alınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 10:35 Güncelleme: 16.11.2023 - 10:35
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        KTÜ'ye 11 öğretim elamanı alınacak
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        Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 11 öğretim elemanı alınacak.

        Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesine 4, Fen Fakültesine 2, Mimarlık, Of Teknoloji, Sağlık Bilimleri ve Sürmene Deniz Fakültelerine ise 1'er araştırma görevlisi atanacak.

        Maçka Meslek Yüksekokulu'na da 1 öğretim görevlisi alınacak.

        Kadrolara başvurular, 29 Kasım'a kadar "bys.ktu.edu.tr" ve "online.ktu.edu.tr" internet adreslerinden yapılabilecek.

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