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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

        Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi hakkında işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:10 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:10
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        Trabzon'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi
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        Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi hakkında işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce belirlenen adreslere 6-8 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

        Ekipler, 28,8 gram bonzai, 15,31 gram kubar esrar, 5,7 gram metamfetamin, 2 sentetik ecza, 10 uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 170 lira para ele geçirildi.

        Operasyonda 7 kişi hakkında işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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