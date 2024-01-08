Trabzon'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce belirlenen adreslere 6-8 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

Ekipler, 28,8 gram bonzai, 15,31 gram kubar esrar, 5,7 gram metamfetamin, 2 sentetik ecza, 10 uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 170 lira para ele geçirildi.

Operasyonda 7 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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