Stat:PaparaPark

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ogün Kamacı, Mert Bulut

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Baniya, Fernandez, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Mendy, Bardhi, Fountas, Visca, Enis Destan

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Winck, Taylan Utku Aydın, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Fall, Hajradinovic, Oğulcan Çağlayan, Da Costa

Gol: Dk. 19 Enis Destan (Trabzonspor)

TRABZON

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.