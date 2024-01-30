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        Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 17:06 Güncelleme: 30.01.2024 - 17:06
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        Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 4 Şubat Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular yenileme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

        Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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