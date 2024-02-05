Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Miraç Kandili'ni kutladı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Miraç Kandili dolayısıyla mesajı yayımladı.

Yıldırım, mesajında, Miraç gecesini karşılamanın mutluluğunu ve huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Miraç gecesi ve diğer gecelerin önemine dikkati çeken Yıldırım, "Miraç Gecesi ve diğer mübarek geceler, gönlümüzü aydınlatan, maneviyatımızın güçlenmesine vesile olan, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun tezahür ettiği, hayatımızı yeniden muhasebe etme imkanı bulduğumuz, yüce milletimizin ve tüm İslam aleminin asırlardan bu yana büyük bir coşkuyla idrak ettiği mübarek zaman dilimleridir." ifadesini kullandı.

Yıldırım, geçen yıl yaşanan Kahramanmaraş depreminin de sene-i devriyesinde olunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu mübarek gecenin de hürmetine yitirdiğimiz tüm canlarımıza bir kez daha yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Müslümanlar için ilahi rahmet ve lütuflarla dolu bu mübarek gecede Yüce Allah'a duamız bir daha böyle acıları ülkemize, milletimize, devletimize ve insanlığa yaşatmamasıdır. Ayrıca Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın bir an önce özgürlüğüne kavuşarak Filistinli Müslüman kardeşlerimizin içinde bulundukları zorlu süreçten bir an evvel kurtulmalarını ve feraha ermelerini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum."

Vatandaşların ve İslam aleminin Miraç gecesini kutlayan Yıldırım, hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.