Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Trabzonspor ile Wulfz Fatih Karagümrük 0-0 berabere kaldı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Trabzonspor ile Wulfz Fatih Karagümrük 0-0 berabere kaldı.
Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Kıran kırana geçen mücadelenin ikinci yarısında da gol olmayınca, karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Maçı az sayıda taraftar takip etti.
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