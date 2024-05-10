Trabzonspor, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 12 Mayıs Pazar günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirdi.
5'e 2 ile devam eden antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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