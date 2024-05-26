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        Akçaabat'ta yarı olimpik havuzun inşaatı devam ediyor

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 15 Eylül'de temeli atılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun inşaatı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 14:03 Güncelleme: 26.05.2024 - 14:03
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        Akçaabat'ta yarı olimpik havuzun inşaatı devam ediyor
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 15 Eylül'de temeli atılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun inşaatı devam ediyor.

        Akçaabat Belediyesinden yapılan açıklamada, yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun kaba inşaatının, sekiz aylık süre içerisinde yüzde 90 oranında tamamlandığı bildirildi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Akçaabat'ı geleceğe taşıyacak vizyon projelerin tek tek hayat bulduğunu belirtti.

        Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu inşaatının da hummalı çalışmalar neticesinde hızla ilerlediğine dikkati çeken Ekim, şunları kaydetti:

        "Herkesin hatırlayacağı üzere yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuzun temelini 15 Eylül 2023'de hem halkımızın hem de değerli bürokratlarımızın katılımlarıyla yapmıştık. Temel atma töreninden bugüne sekiz ay geçti ve bugün sizlere diyoruz ki yüzme havuzumuzun kaba inşaatını yüzde 90 oranında tamamladık. Sıra hazırlanan projeye göre inşaatın içeresindeki detayları yapmaya geldi. Allah'ın izniyle kısa zaman içerisinde yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuzun açılışını da yapacağız."

        Ekim, havuzun teknik detayları hakkında bilgi vererek, "Yarı olimpik yüzme havuzumuzun taban alanı 2 bin 190 metrekare, bina inşaat alanı ise 3 bin 810 metrekaredir. 12,5 metre genişliğinde, 25 metre uzunluğunda toplamda 5 kulvardan oluşacak. Akçaabat'ımızı her geçen gün daha ileriye taşımak için durmadan çalışıyoruz. İmza attığımız projelerimizin tamamını gelecek nesilleri düşünerek hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilir olmasına dikkat ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Güzel projeler yaptıklarını, yapmaya da devam edeceklerini vurgulayan Ekim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere projeye destek veren herkese teşekkür etti.

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