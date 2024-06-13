Beyza bebek karın bölgesine nakledilen yapay deri ile sağlığına kavuştu

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da 8 ay önce karın bölgesinde cilt dokusu oluşmadan dünyaya gelen Beyza Aksu, yapay deri nakli ve diğer tedavilerin başarıyla uygulanmasıyla sağlığına kavuştu.

Özlem ve Turgut Aksu çiftinin dördüncü çocuğu Beyza, 6 Ekim 2023'te Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü Kadın Doğum Ünitesinde 2 kilo 700 gram olarak dünyaya geldi.

Beyza'nın karın bölgesindeki cilt dokusunun bir bölümünün, anne karnındayken etrafını çevreleyen amniyon zarına yapışması sonucu gelişmediği belirlendi.

- "Literatürde bu kadar geniş çaplı defekti olan başka bir vakaya rastlamadık"

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Doç. Dr. Berna Hekimoğlu tarafından yaklaşık bir ay takip ve tedavisi yapılan bebek, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi.

Bebeğin karın bölgesindeki cilt dokusu gelişmediği için hayati iç organlarının tehlike altında olduğunu vurgulayan Başar, "İç organların üzeri soğan zarı kadar incelikte bir zarla örtülü olarak görünür vaziyetteydi." dedi.

Başar, ağır bir tabloyla karşılaştıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Soldaki cilt hiç yaklaşmıyordu, o yüzden ameliyat sırasında burayı temizleyip yapay bir deri koyduk. Eğer bu vakayı başarılı bir şekilde kapatamasaydık bebeği kaybederdik. Çünkü çok ciddi organlarda cilt oluşmamıştı ve oluşmayan yerde dalak, karaciğer, hepsi dışardaydı. 21 yıllık hekimlik hayatımda böyle bir vakaya rastlamadım."

Literatürde çok nadir görülen bir vaka olduğuna dikkati çeken Başar, "Literatürde bu kadar geniş çaplı defekti olan başka bir vakaya rastlamadık. Bebeğimizin şu an bir sıkıntısı yok, ilerleyen yaşlarda plastik cerrahi tarafından estetik amaçlı operasyon ihtiyacı olabilir. Şu an gayet sağlıklı bir şekilde yaşamına devam ediyor." diye konuştu.