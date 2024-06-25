Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezince ücretsiz yaz okulu açılacak

Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde yaz okulu programı düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi'nde 9-14 yaş arası çocuklar için 7 hafta sürecek ücretsiz yaz okulu programı organize edilecek.

Program kapsamında düzenlenecek etkinlikler arasında sergiler, bilim gezileri, kamplar, oryantiring, eğitsel oyunlar, STEM aktiviteleri, deneyler ve dijital öyküler yer alacak.

Yaz okulu kayıtları 30 Haziran'a kadar devem edecek, dersler ise 2 Temmuz'da başlayacak.