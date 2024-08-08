Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat:PaparaPark
Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Lundstram, Mendy, Visca, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Draguş
Rapid Wien: Hedl, Oswald, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Sangare, Grgic, Jansson, Burgstaller, Seidl, Beljo
TRABZON
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