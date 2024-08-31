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        Trabzonpor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı

        Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 18:49 Güncelleme: 31.08.2024 - 18:49
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        Trabzonpor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile yollar ayrıldı
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        Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbol takımı teknik direktörümüz Abdullah Mucib Avcı arasındaki 30.06.2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Avcı sözleşme kapsamındaki alacaklarının yarısından feragat etmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan "Teşekkürler Abdullah Avcı" başlıklı açıklamada ise şunlar kaydedildi:

        "Şampiyon teknik direktörümüz Abdullah Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı almış bulunuyoruz. Sayın Avcı'ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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