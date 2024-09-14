80 yaşında ilçedeki tek saat ustası, 30 yıldır kurmalı mekanizmayla çalışan saatlerin tamirini yapıyor

HAMZA ÖNDER KULOĞLU - Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde 30 yıldır saat tamirciliğiyle uğraşan İsmet Balcı, 3 metrekarelik iş yerinde mesleğinin son zanaatkarı olarak ilçedekilere hizmet sunuyor.

Saat tamircisi İsmet Balcı, AA muhabirine, 50 yaşına kadar farklı mesleklerde çalıştıktan sonra saat tamiri yapan arkadaşlarının yardımı, kendisinin de ilgisiyle saat tamiri ve bakımını öğrenmeye başladığını anlattı.

Bir süre sonra ilçe merkezindeki iş yerini açan Balcı, zaman içerisinde mesleğinin inceliklerini de öğrenmesiyle sabahtan akşama kadar duvar, köstekli saat, masa, kol ve cep saatlerini tamir etmeye devam ettiğini belirtti.

İlerleyen yaşına rağmen mesleğini severek sürdürdüğünü dile getiren ve kurmalı ve köstekli mekanizmaya sahip saatlerin tamir ettiğini belirten Balcı, "Eskiden dolmuşçuluk yaparak çalışma hayatına başladık. Dolmuşta sırayla kalkmak yoktu, vatandaş kimi tercih ederse onun aracıyla giderdi. Sıra olmayınca haftada bir kez gitsem de yine de minibüsü doldurup gidemedim. Öyle olunca da dolmuşçuluğu bıraktım. Köyde ahırda hayvanlarım vardı bir dönem onlarla ilgilendim. Boş kaldığım zamanlarda ilçe merkezine gelip saatçiliği öğrendim. Saat tamirciliğini Sürmene ilçesindeki saat tamircisi arkadaşlardan bakarak iyi şekilde öğrendim." diye konuştu.

Balcı, saat tamirciliğine başladığından bu yana aynı yerde, 3 metrekarelik dükkanda olduğuna değinerek, "Bu dükkan belediyenin. Ben de 30 yıldır kiracısıyım. Saat tamircisi olarak Köprübaşı'nda tek benim, başkası yoktur." dedi.

Her marka ve modeldeki saati tamir edebileceğini anlatan Balcı, şöyle devam etti:

"Bazı saatler var parçası olmuyor. Özellikle Çin saatlerinin parçası bulunmuyor. Diğer saatlerin parçasını Trabzon merkezden alıp tamir ediyorum. Çok değerli saatler var. Bu aralar pek gelmiyor ama gelse bende yedek parçaları var. Kurmalı saatler Avrupa'nın iyi saatlerinin parçaları var. Şimdilerde kimse kullanmıyor kaliteli saatleri. Hep pilli saatleri kullanıyorlar, işi bitince de atıyorlar. Değerli saatleri eskiden kullanılıyordu, artık pek kullanan yok."