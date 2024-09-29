Trabzon'daki bir apartmanda yangın çıktı
Trabzon'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Trabzon'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çukurçayır Mahallesi Ayışığı 1 Sitesi'nde bulunan apartmandaki dairede, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı.
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