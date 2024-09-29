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        Trabzonlu şehit asteğmen kabri başında anıldı

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1992'de şehit olan asteğmen Coşkun Davulcu, Trabzon'daki mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 17:49 Güncelleme: 29.09.2024 - 18:01
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        Trabzonlu şehit asteğmen kabri başında anıldı
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        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1992'de şehit olan asteğmen Coşkun Davulcu, Trabzon'daki mezarı başında anıldı.

        Sülüklü Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen programa, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan, 23 yaşında şehit olan Davulcu'nun kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra dernek yönetimi, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Vefatının 32'nci yılında mezarı başında anılan Davul ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Başkan Tezcan, AA muhabirine, amaçlarının tüm Türkiye ve Trabzon'da şehitleri unutturmamak olduğunu söyledi.

        Çeşitli etkinlikler düzenleyerek şehitleri andıklarını dile getiren Tezcan, "Çünkü şehitler bizim her şeyimiz, vatan ve bayrak deyince şehitlerimiz aklımıza geliyor ve şehitler tepesi boş kalmayacak. En son şehidimiz Ömer Fatih Ayar şehitler tepesindeki nöbeti teslim aldı. Biz de dernek olarak onları unutturmadan en güzel şekilde hatırlatarak bu tür çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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