        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        İmam, caminin alt katını gençlik merkezine dönüştürdü

        HATİCE DİLER - Trabzon'da bir imam, görevli olduğu caminin alt katını, çocukların ve gençlerin sosyal etkinliklerde bulunabileceği merkeze dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 11:19 Güncelleme:
        İmam, caminin alt katını gençlik merkezine dönüştürdü

        HATİCE DİLER - Trabzon'da bir imam, görevli olduğu caminin alt katını, çocukların ve gençlerin sosyal etkinliklerde bulunabileceği merkeze dönüştürdü.

        Ortahisar ilçesindeki 1 No'lu Erdoğdu Merkez Camisi İmamı Fikret Uçar ile cami müezzinleri, caminin alt katında daha önce kullanılmayan bölüme cemaat ve cami derneğinin desteğiyle oyun alanları oluşturdu.

        Çocukların ve cemaatin yoğunluğu dikkate alınarak haftanın beş günü hizmet vermeye başlayan gençlik merkezinin yanı sıra aynı yerde oluşturulan kütüphaneye gelenler, ikramlar eşliğinde kitap okuyup ders çalışabiliyor.

        Uçar, AA muhabirine, amacının çocukları ve gençleri topluma yararlı bireyler olarak yetiştirmek olduğunu söyledi.

        Caminin 1500 kişilik kapasitesinin bulunduğunu, uygulama sonrasında da herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade eden Uçar, "Bu çocukların bir kısmı yarın emniyet müdürü, polis ve bizim gibi imam olacak farklı makamlara gelecekler. Bu çocukları sokaktan kurtarmamız lazım. Bu çocukları yanlış, zararlı alışkanlıklardan uzak tutmamız lazım, yolu da bu." diye konuştu.

        - "Caminin girişlerinde bir taahhüdümüz var"

        Uçar, cami cemaatinden olumlu dönüşler aldıklarına değinerek, "Vatandaş, 'Benim çocuğum falan saat camide.' Çocuğunun ne yaptığını bilecek. O da bir güven verir. Çocukların devletiyle, geleceğiyle, milletiyle, insanlıkla alakalı bir gayesi, bir amacı, bir ülküsü ve ilkesinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz insanımızın anlayışlı olmasını arzu ediyoruz. Bu çocuklara bu masrafı yapmamızın, bu çalışmaların içerisine girmemizin asıl sebebi de bu. Camimizin üç girişi var. Caminin girişlerinde bir taahhüdümüz var. O taahhüdün bir tanesinde 'Bu camide çocukların dokunulmazlığı vardır' yazıyor."

        Çocukların ilgisini artırmak için çeşitli düşüncelerinin olduğunu dile getiren Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu çalışmalar devam ederse ki Allah'ın izniyle devam edecek, gençlik merkezimizde başka alanlar kurmak, hem de projeksiyon cihazıyla ücretsiz matematik, İngilizce, bilgisayar kursları vermeyi tasarlıyoruz. Buraya kum torbası ve güreş yapabilmeleri için güreş minderi kurma niyetimiz var."

        Camideki gençlik merkezine gelen 14 yaşındaki Ali Kuzey Ofluoğlu ise LGS'ye hazırlandığını ve stres atmak için camideki oyun alanını kullandığını söyledi.

        Oyun alanını beğendiğini aktaran Ofluoğlu, "Buraya ilk geldiğimde kardeşimle birlikte masa tenisi ve bilardo oynamıştık. Şimdi yine oynadık. Buradaki oyunlardan dolayı değil, caminin iç dizaynı da çok güzel. Yani namaz kılmak için de gelinebilir ki gelsinler zaten. Güzel bir ortam burası." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        WSJ: Trump İran'a sınırlı saldırıları değerlendiriyor
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Herkes onu biliyor! Peki ya diğerleri?
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        Öğretmeni döverek öldürmüştü! Ses kaydı çıktı! "Üzerime yürüdü ben de dövdüm"
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        Rehabilitasyon merkezine yattı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste çaldı

        Benzer Haberler

        Trabzonspor'da Ozan Tufan, son haftaların vazgeçilmezi oldu
        Trabzonspor'da Ozan Tufan, son haftaların vazgeçilmezi oldu
        Yüzdeki şekil bozukluğu "3 boyutlu teknoloji"yle düzeltildi
        Yüzdeki şekil bozukluğu "3 boyutlu teknoloji"yle düzeltildi
        Balık av sezonu biterken, balıkçılar sezonu değerlendirdi Karadeniz'de balı...
        Balık av sezonu biterken, balıkçılar sezonu değerlendirdi Karadeniz'de balı...
        Paul Onuachu'suz Trabzonspor, zirvede yara aldı
        Paul Onuachu'suz Trabzonspor, zirvede yara aldı
        Trabzon'da Off-Road yarışlarında ödüller sahiplerini buldu
        Trabzon'da Off-Road yarışlarında ödüller sahiplerini buldu
        Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 1. ayağı tamamlandı
        Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 1. ayağı tamamlandı