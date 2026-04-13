Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Trabzon'da "12. Uluslararası Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi" açıldı

        Trabzon'da, Mizah Sanatı Derneğince bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Uluslararası Görsel Mizahi Yapıtlar Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 20:09 Güncelleme:
        Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, Trabzon'un sanat şehri olduğunu ve sergide olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

        Gülay, serginin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, sanatın gelişmesi için özellikle Mizah Sanatı Derneği Başkanı Adnan Taç'ın çok büyük gayret sarf ettiğini ve çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti.

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, sıkıntılı ve stresli bir dönemde Trabzon'da serginin açılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "İnsan böyle bir varlık işte bir tarafta sıkıntılar hayatın acı gerçeği var, bir tarafta böylesi güzel sanatsal faaliyetler var." dedi.

        Mizah Sanatı Derneği Başkanı Taç da yurt içinden ve yurt dışından sanatçıların sergiye yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, 35 ülkeden 165 sanatçının 495 karikatür ve fotoğraf gönderdiğini ancak 126'sını sergileyebildiklerini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezerek, eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce desteklenen sergide, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Fransa, Bulgaristan, İran ve Azerbaycan gibi ülkelerden olmak üzere toplamda 126 eser, 19 Nisan Pazar gününe kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

