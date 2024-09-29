Trabzonspor-Konyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor'un teknik sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, güzel bir müsabaka oynadıklarını belirterek, rakiplerini galibiyetten dolayı tebrik etti.

Albayrak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor'un eksilerini, artılarını bildiklerini belirterek, "İç sahada ne kadar etkili bir futbol oynadığını, seyircisiyle sonuca gitmeye çalışan takım olduğunu biliyorduk. Analizler sonucu Trabzonspor'un 3. bölgeden geri dönüşlerinde sıkıntıları olduğunu gördük. Geri dönüşlerde en fazla pozisyon veren takımlardan biriydi, 3 gol yemişlerdi. İyi kalecilerinin olması o pozisyonları kurtarmasıyla istatistiki veriler ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.