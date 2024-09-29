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        Trabzonspor-Konyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Konyaspor'u 3-2 yenen Trabzonspor'un hücum oyuncusu Simon Banza, camia adına sevindirici bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 19:33 Güncelleme: 29.09.2024 - 19:33
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        Trabzonspor-Konyaspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Konyaspor'u 3-2 yenen Trabzonspor'un hücum oyuncusu Simon Banza, camia adına sevindirici bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Simon Banza, Papara Park'ta oynanan maçın ardından basın mensuplarına, alınan 3 puanın, kulüp ve oyuncular adına çok önemli olduğunu söyledi.

        Taraftarları mutlu edebilmenin çok önemli olduğunu ifade eden Banza, "Ben bir santrfor oyuncusuyum, benim için gol atmak normal. Takım için elimden gelen yardımı yapmaya çalışıyorum. Bugün aslında iyi bir mücadele oldu. Hem hocamız hem bizim hem herkes adına gerçekten çok mutluluk verici bir galibiyet oldu. Önümüzdeki hafta yeniden zor bir rakibe karşı oynayacağız." diye konuştu.

        Banza, Şenol Güneş geldikten sonra takım içerisinde nelerin değiştiğine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

        "Hocamız oyuncuları, saha içerisinde en iyi ve rahat şekilde mücadele etmeleri için hazırlamaya çalışıyor. Bu tabii süreç gerektiren bir durum. Bu zamanı kullandıkça hocamız takımı, takım hocamızı daha da fazla tanıma fırsatı bulacak. Trabzonspor büyük bir takım, büyük bir camia, her maçı kazanmaya çalışıyor. Biz de bu galibiyeti Trabzonspor'a armağan edebildiğimiz için çok mutluyuz."

        Trendyol Süper Lig'deki kaliteli hücum oyuncularıyla olan rekabete ilişkin ise Banza, şunları söyledi:

        "Türkiye en üst seviyede oynanan bir lig. Gerçekten seviye olarak üst düzey liglerden bir tanesi, mücadele her zaman olacak. Biz de hücum oyuncuları olarak her zaman gol atmaya, kazanmaya ve kazandırmaya çalışan oyuncularız. Tabii ki her maça çıktığımızda elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışacağız. Bu mücadele her zaman olacak, herkes takımı en üste taşıyabilmek için mücadele edecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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