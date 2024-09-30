Trabzon'da "İklim Değişikliğine Uyum ve Sektörel Farkındalık Eğitimi" başladı

Trabzon'da "Türkiye'de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında "İklim Değişikliğine Uyum ve Sektörel Farkındalık Eğitimi" başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Korkmaz, otelde düzenlenen programda, iklim değişikliğinin hem dünyada hem de Türkiye'de en çok tartışılan ve konuşulan konuların başında geldiğini söyledi.

İklimin geçmiş yıllarda güneşin etkileri, yerküre ve dünyanın hareketleri sebebiyle doğal kaynaklı değiştiğini belirten Korkmaz, "Ama 1800'lü yılların ortalarından itibaren Sanayi Devrimi ile iklim, insan etkisi nedeniyle çok hızlı değişmeye başladı. Özellikle fosil yakıtların kullanımı, iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden bir tanesi." dedi.

Korkmaz, düzensiz ve aşırı yağışların, kar yağışının azalmasının, ormanların ve tarım alanlarının yok edilmesinin iklim değişikliğini hızlandırdığına dikkati çekerek, "Bakanlığımızca iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında İklim Değişikliği Başkanlığı kuruldu. Ülkemizin dünya mevzuatları kapsamında bazı yükümlülükleri ve taahhütleri var. Bunlara uyum kapsamında İklim Değişikliği Başkanlığımız çalışmaktadır." diye konuştu. - "Tüm belediyelerin İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hazırlaması zorunlu hale gelecek"

İklim Değişikliği Başkanlığında görevli iklim değişikliği uzmanı Dr. Ömer Öztürk de yaptığı sunumda proje kapsamında 40 stratejik eylem planı ile 129 eylemlerinin bulunduğunu söyledi. Öztürk, "Uyum Eylem Planı" kapsamında eylem ve stratejileriyle ilgili bilgi vererek, "Hangi kurumların sorumlu olduğu belli. Bunların hangi yıllarda ve nasıl izleneceği belli. Yakın zamanda yayımlanacak bir İklim Kanunu'muz var. İklim Kanunu'nun yayımlanmasıyla tüm belediyelerin İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hazırlaması zorunlu hale gelecek." dedi.