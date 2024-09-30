Trabzon'da "İklim Değişikliğine Uyum ve Sektörel Farkındalık Eğitimi" başladı
Trabzon'da "Türkiye'de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında "İklim Değişikliğine Uyum ve Sektörel Farkındalık Eğitimi" başladı.
Trabzon'da "Türkiye'de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında "İklim Değişikliğine Uyum ve Sektörel Farkındalık Eğitimi" başladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Uğur Korkmaz, otelde düzenlenen programda, iklim değişikliğinin hem dünyada hem de Türkiye'de en çok tartışılan ve konuşulan konuların başında geldiğini söyledi.
İklimin geçmiş yıllarda güneşin etkileri, yerküre ve dünyanın hareketleri sebebiyle doğal kaynaklı değiştiğini belirten Korkmaz, "Ama 1800'lü yılların ortalarından itibaren Sanayi Devrimi ile iklim, insan etkisi nedeniyle çok hızlı değişmeye başladı. Özellikle fosil yakıtların kullanımı, iklim değişikliğinin en önemli nedenlerinden bir tanesi." dedi.
Korkmaz, düzensiz ve aşırı yağışların, kar yağışının azalmasının, ormanların ve tarım alanlarının yok edilmesinin iklim değişikliğini hızlandırdığına dikkati çekerek, "Bakanlığımızca iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında İklim Değişikliği Başkanlığı kuruldu. Ülkemizin dünya mevzuatları kapsamında bazı yükümlülükleri ve taahhütleri var. Bunlara uyum kapsamında İklim Değişikliği Başkanlığımız çalışmaktadır." diye konuştu.
- "Tüm belediyelerin İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hazırlaması zorunlu hale gelecek"
İklim Değişikliği Başkanlığında görevli iklim değişikliği uzmanı Dr. Ömer Öztürk de yaptığı sunumda proje kapsamında 40 stratejik eylem planı ile 129 eylemlerinin bulunduğunu söyledi.
Öztürk, "Uyum Eylem Planı" kapsamında eylem ve stratejileriyle ilgili bilgi vererek, "Hangi kurumların sorumlu olduğu belli. Bunların hangi yıllarda ve nasıl izleneceği belli. Yakın zamanda yayımlanacak bir İklim Kanunu'muz var. İklim Kanunu'nun yayımlanmasıyla tüm belediyelerin İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hazırlaması zorunlu hale gelecek." dedi.
İlk olarak risk değerlendirilmesinin yapılması gerektiğini kaydeden Öztürk, şöyle konuştu:
"6 pilot ilde Yerel İklim Değişikliği Planı hazırlanacak. Bunlarla ilgili rehberler hazırlanacak. Belediyelerimiz de bu rehberlere dayalı olarak nasıl iklim değişikliği eylem planları hazırlayacaklarının örneklerini görmüş olacaklar. Bu gerçekten büyük bir çalışma, Avrupa Birliği'nde de bunun örneği çok az çalışma var."
Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen proje kapsamında kurum yetkilileri ve akademisyenlere yönelik eğitim programı yarın sona erecek.
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