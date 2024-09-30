Trabzon Büyükşehir Belediyesinden çöp dökme iddialarına yanıt

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 1 Nolu Bostancı Mahallesi'ndeki dolgu alanına çöp döküldüğü yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ortahisar ilçesinin 1 Nolu Bostancı Mahallesi'ndeki dolgu alanına kamyonlarla çöp döküldüğü iddialarının asılsız olduğu belirtildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca 1 Nolu Bostancı Mahallesi'nde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre uygulama yapılarak 17 bin 650 metrekarelik alanın park alanı olarak düzenlendiği ifade edilen açıklamada, söz konusu alanda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının ihtiyacı olan fidanlık sahası, fidan depolama alanı, sera alanı, fidan satış birimi, sosyal tesis alanı, oyun alanı gibi rekreasyon alanlarını içeren Fidanlık Park Projesi'nin planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Alanının çukur bir topografyaya sahip olması nedeniyle burada yapılması düşünülen proje için dolguya ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle bu alan hafriyat döküm sahası olmayıp proje dolgu alanıdır. Şikayete konu alana 29 Eylül Pazar günü saat 11.00 civarında çöp döküldüğü iddiası gerçek dışıdır. Ancak söz konusu tarih ve saatte alana Pazarkapı çalışma alanından gelen hafriyatın dökümü esnasında hafriyat toprağıyla karışık farklı atıkların olduğunun fark edilmesi üzerine bu döküme müsaade edilmemiş olup döküm derhal durdurularak alandan uzaklaştırılmıştır. Alana çöp dökülmemiştir. İddialar kesinlikle doğru değildir."