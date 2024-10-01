Trabzon İHH Arama ve Kurtarma ekibi eğitim kampı gerçekleştirdi

Trabzon İHH Arama ve Kurtarma ekibine, doğada arama kurtarma eğitimi verildi.

Akçaabat ilçesinin Liva Düzlüğü mevkisinde hafta sonu gerçekleştirilen eğitime, 22 kişi katıldı.

AFAD eğitmenleri ekibe, doğada arama ve kurtarma operasyonlarında kullanılan teknik malzemeler, ana emniyet noktası oluşturma, dinamik ve statik emniyet noktalarının oluşturulması, yüksekten sedye ile kazazede tahliyesi, haritalar, pusulalar ve GPS sistemi, arazide harita, pusula ve GPS uygulamaları konularında 2 gün eğitim verdi.

Ekip lideri Sami Üçüncü, bugüne kadar gerçekleştirdikleri ulusal ve uluslararası arama kurtarma çalışmalarının kısa sürede birçok bölgeye ve ülkeye yayıldığını, Türkiye'den tüm dünyaya ulaşan bir hayır köprüsü niteliği kazandığını belirtti.