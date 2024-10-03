Of'ta "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans gerçekleştirildi

Konferansın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Doç.Dr. Okuyan ve dinleyicilere teşekkür etti.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Okuyan, iyi insan olmanın Hazreti Muhammed'in örnek hayatını yaşamakla mümkün olduğunu belirterek, Hazreti Muhammed'in hayatıyla ilgili örnekler anlattı.

Of ilçesinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" kapsamında "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans gerçekleştirildi.

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