Of'ta Mevlid-i Nebi programı düzenlendi
Trabzon'un Of ilçesinde Mevlid-i Nebi programı organize edildi.
Trabzon'un Of ilçesinde Mevlid-i Nebi programı organize edildi.
Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen programa, Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, İlçe Müftüsü Ahmet Cebeci ve öğrenciler katıldı.
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.
Program kapsamında gerçekleştirilen "Peygamberimizin Hayatı" konulu bilgi yarışmasını ise 6-A sınıfı kazandı.
Etkinlik, protokol üyelerinin öğrencilere ödül vermesi ile tamamlandı.
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