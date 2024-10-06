Kadınlar Trabzon'un kültürünü ve doğasını ürünlerine yansıtıyor

DUYGU AVUNDUK - Trabzon Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mehmet Cengiz Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezindeki el sanatları kurslarında kadınlar, şehrin kültürü ve doğasından esinlenenerek ürünler hazırlıyor.

Yaklaşık 2 yıl önce hizmete açılan merkezin istihdam bölümünde, hasır-kazaziye takı tasarımı, geleneksel el sanatları, yöresel bez dokuma, moda tasarımı kadın giysi hazırlama, kağıt rölyef yapımı, tezhip ve ahşap boyama atölyelerinde kadınlara eğitim veriliyor.

Kursiyerler, eğitimlerin ardından birbirinden farklı ürünler ortaya çıkarıyor.

Kadın yaşam merkezinde istihdam bölümü olmasının önemine dikkati çeken Kibar, "Biz de bunun karşılığını vermek istiyoruz. Bu noktada da Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç, kadınların atölyelerde istihdamının sağlanması noktasında çok ciddi destek veriyor." dedi.

Evde üretim yapan kadınları da bünyelerine katmak istediklerini vurgulayan Kibar, "Desinatörlerimizle birlikte, 'Neyi öne çıkarabiliriz, Trabzon'la ilgili işlenmemiş hangi dokuyu yapabiliriz?' diye tema belirliyoruz. Bu kapsamda belirlediğimiz hedefler doğrultusunda da atölyede kumaşımız dokunuyor." diye konuştu.

Kibar, kumaş dokunurken temasının da üzerine işlendiğini anlatarak, "Kumaş daha sonra diğer atölyelerimize gidiyor kıyafete dönüştürülüyor, işlemesi yapılıyor. Bir sonraki atölyemizde de ona uygun takı tasarımı yapılıyor. Böylece kombinasyon şeklinde ürünümüz ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.