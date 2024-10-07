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        Trabzonspor'da sezonun ilk bölümü sıkıntılı geçti

        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig ve Avrupa maçları oynadığı sezonun ilk bölümünü sıkıntılı geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 11:09 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:09
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        Trabzonspor'da sezonun ilk bölümü sıkıntılı geçti
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        SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor, Trendyol Süper Lig ve Avrupa maçları oynadığı sezonun ilk bölümünü sıkıntılı geçirdi.

        Bordo-mavililer, Süper Lig ve Avrupa kupalarında çıktığı toplam 13 karşılaşmanın sadece 3'ünü kazanarak yüzde 23'lük galibiyet oranında kaldı. Karadeniz ekibi, 8 maçtan beraberlikle ayrılırken 2 müsabakayı da kaybetti.

        Avrupa'ya erken veda eden Karadeniz ekibi, ligde de 8. hafta sonunda oynadığı 7 karşılaşmada 6 beraberlik, 1 galibiyet ile 9 puan toplayarak 10. sırada yer aldı.

        - Ligdeki maçlar

        Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen Trabzonspor'un üçüncü haftadaki Bellona Kayserispor karşılaşması da Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.

        Dördüncü hafta İkas Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci haftada kendi evinde Beşiktaş karşısında 1-1'lik, erteleme maçında da Bellona Kayserispor karşısından 2-2'lik sonuçla sahadan ayrıldı.

        Karadeniz ekibi, 6. hafta Gaziantep FK deplasmanından golsüz beraberlikle dönerken, ilk galibiyetini 7. hafta sahasında TÜMOSAN Konyaspor karşısında 3-2'lik sonuçla elde etti ve son olarak Atakaş Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

        - Avrupa'ya erken veda

        Geçen sezonu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan itibaren Avrupa sınavını vermeye başlayan Trabzonspor, Slovakya'nın Ruzomberok takımı karşısında deplasmanda 2-0, kendi evinde de 1-0 galip geldi.

        Bordo-mavililer, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien temsilcisine sahasında 1-0, deplasmanda 2-0'lık yenilgi ile elendi.

        Daha sonra UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Karadeniz ekibi, play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile deplasmanda 0-0, sahasında 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışlarında İsviçre temsilcisine elenen Trabzonspor, Avrupa'ya veda etti.

        - Üç çalıştırıcı görev yaptı

        Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa maçlarına ve Süper Lig'in ilk haftasındaki Net Global Sivasspor maçına çıkarken, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

        Ligin ikinci haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olunan müsabakaya geçici görev alan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkan ve rakibiyle berabere kalan Karadeniz ekibi, ardından takımın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ise 4 beraberlik, 1 galibiyet elde etti.

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