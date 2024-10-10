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        Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında yapacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 20:24 Güncelleme: 10.10.2024 - 21:24
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        Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında yapacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, koordinasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi.

        Rondo çalışması ile devam eden antrenman, anaerobik çalışma ile son buldu.

        Bordo-mavililer, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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