Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında yapacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında yapacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, koordinasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi.
Rondo çalışması ile devam eden antrenman, anaerobik çalışma ile son buldu.
Bordo-mavililer, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
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