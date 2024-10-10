Trabzonspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Rondo çalışması ile devam eden antrenman, anaerobik çalışma ile son buldu.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, koordinasyon ve çabukluk çalışması gerçekleştirdi.

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