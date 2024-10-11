Balıkçılar palamut avı için rotayı Doğu Karadeniz'e çevirdi

HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından "Vira bismillah" diyerek denize açılan Doğu Karadenizli balıkçılara, palamut avının bolluğu dolayısıyla İstanbul, Samsun, Sinop, Zonguldak ve Bandırma'dan gelen tekne ve gırgırlar da eşlik ediyor.

Eylül ayını bol av sayesinde bereketli geçiren balıkçılar, son haftalarda Yomra ve Sürmene açıklarında yoğunlaşan palamutla hızlı başladıkları ekim ayında tüm gün çalışıyor.

Gece saatlerinden itibaren avlanmaya başlayan balıkçılar, avladıkları palamutları sabahın ilk ışıklarıyla Sürmene, Yomra ve Araklı'daki limanlara bırakıyor. Kasalar halinde kamyonetlere yüklenen palamutlar, Türkiye'nin farklı illerinde satışa sunuluyor.

"Bu sene baktığımızda Doğu Karadeniz'in belirli bölgelerinde yoğun avcılık var. Bir ara Çayeli, Hopa ve Fındıklı'da avlanma oldu. Şimdi ise Yomra ve Sürmene arasında yoğunluk var. Bir bakıyorsunuz bir gün sonra Ordu'ya kadar uzanabiliyor ve tekrar geri geliyor. Beklenenin bayağı üzerinde avcılık oluyor."

Mutlu, balığın gün geçtikçe daha da irileşmeye başladığına işaret ederek, "Biz palamuda her zaman hamsinin bir ön hazırlığı olarak bakarız. Ancak bu sene işi rast gidenin avcılığı da iyi oldu. Bereketli bir avcılık geçiriyorlar, inşallah daha da iyi olur. Vatandaş gerçekten balığı bedava yiyor. 1 kilogramdan fazla olan palamudu dört kişi rahatlıkla yiyebilir." dedi.