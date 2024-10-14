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        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 19:56 Güncelleme: 14.10.2024 - 20:03
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        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından ısınma ve dar alan çalışması yaptı. Antrenman, hücum çalışmasıyla sona erdi.

        Bordo-mavililer, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

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