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        Bordo Mavi 61 Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, üç oyuncuyu renklerine bağladı

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar Voleybol 2. Lig 14. Grup'ta yer alan Bordo Mavi 61 Spor Kulübü, üç oyuncu ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 13:59 Güncelleme: 15.10.2024 - 14:10
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        Bordo Mavi 61 Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, üç oyuncuyu renklerine bağladı
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        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar Voleybol 2. Lig 14. Grup'ta yer alan Bordo Mavi 61 Spor Kulübü, üç oyuncu ile sözleşme imzaladı.

        Bordo Mavi 61 Spor, Ayancık Belediyespor'dan smaçör Canan Özgür Aksoy, Ayvalık Gelişim Spor'dan orta oyuncu Ezgi Akgün ve Samsun Çarşamba Gençlik ve Spor Kulübü'nden libero Zeynep Kaya'yı renklerine bağladı.

        Bordo Mavi 61 Spor Kulübü Başkanı Selahattin Baba, yeni transferlerin güçlerine güç katacaklarına inandıklarını belirterek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

        Baba, Artvinspor'un ligden çekilmesinden dolayı sezonun ilk haftasını maç oynamadan geçirdiklerini belirterek, "İkinci haftada grubun güçlü ekiplerinden Osmancık Belediyespor'u ağırlayacağız. Kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp sezona güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. 20 Ekim Pazar günü Yomra Jimnastik Spor Salonu'nda oynanacak müsabakaya tüm taraftarımızı davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bordo-mavili takım daha önce de Adıyaman Besni Gençlik'ten Nehir Tüccaroğlu ile Ada Ak, Artvinspor'dan Sevilay Türkan, İzmir Rota Koleji Spor Kulübü'nden Ekin Pehlivan ve Ünye Gücü'nden Aleyna Fırat'ı kadrosuna katmıştı.

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