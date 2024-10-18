Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan ziyaret

Ziyaretleri sırasında Doğan'a, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Genel Sekreter Kemal Ertürk ve Hukuk İşleri Yardımcısı Selim Burak Özdemir eşlik etti.

Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ile Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'e de ziyaret gerçekleştirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Doğan, bir süre önce göreve seçilen Baro Başkanı Hakan Orhan'ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Cumhuriyet Başsavcılığı, Trabzon Barosu ve Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu'nu ziyaret etti.

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