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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan ziyaret

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Cumhuriyet Başsavcılığı, Trabzon Barosu ve Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 17:56 Güncelleme: 18.10.2024 - 17:56
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'dan ziyaret
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Cumhuriyet Başsavcılığı, Trabzon Barosu ve Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu'nu ziyaret etti.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Doğan, bir süre önce göreve seçilen Baro Başkanı Hakan Orhan'ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

        Doğan, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ile Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'e de ziyaret gerçekleştirdi.

        Ziyaretleri sırasında Doğan'a, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Genel Sekreter Kemal Ertürk ve Hukuk İşleri Yardımcısı Selim Burak Özdemir eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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