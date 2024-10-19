Trabzon'da Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağında mukavemet etabı yapıldı

PETLAS 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı kapsamında mukavemet etabı düzenlendi.

Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) tarafından ICRYPEX ile PETLAS sponsorluğunda organize edilen şampiyonanın ikinci gününde pilotlar, araçlarıyla birlikte Akçaabat ilçesine bağlı Balıklı Yaylası'nda bir araya geldi.

Hazırlıklarını tamamlayan pilotlar, 11 kilometrelik parkuru dört etap halinde en kısa sürede bitirebilmek için mücadele etti.

Özel tasarlanmış araçlarını kullanan pilotlar, zaman zaman zor anlar yaşarken, bazı araçlar da arızalandı.