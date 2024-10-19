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        Trabzon'da Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağında mukavemet etabı yapıldı

        PETLAS 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı kapsamında mukavemet etabı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 13:59 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:19
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        Trabzon'da Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağında mukavemet etabı yapıldı
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        PETLAS 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı kapsamında mukavemet etabı düzenlendi.

        Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) tarafından ICRYPEX ile PETLAS sponsorluğunda organize edilen şampiyonanın ikinci gününde pilotlar, araçlarıyla birlikte Akçaabat ilçesine bağlı Balıklı Yaylası'nda bir araya geldi.

        Hazırlıklarını tamamlayan pilotlar, 11 kilometrelik parkuru dört etap halinde en kısa sürede bitirebilmek için mücadele etti.

        Özel tasarlanmış araçlarını kullanan pilotlar, zaman zaman zor anlar yaşarken, bazı araçlar da arızalandı.

        Şampiyonanın gözetmenler sorumlusu Fatih Seyis, AA muhabirine, mukavemet etabına 24 araç ve 44 pilotun katıldığını söyledi.

        Seyis, hava şartları ve parkurun zorlu olduğuna işaret ederek, "Bugünü iyi derecelerle kazasız belasız, kimsenin burnu kanamadan, güzel bir şekilde başaracağımıza inanıyorum. Kar yağışının akşam olmasıyla birlikte parkur biraz daha zorlaştı. Ancak yarışmacılarımız profesyonel olduğu için bunun üstesinden geleceklerdir." dedi.

        Şampiyona, yarın Yaylacık Sahili'nde yapılacak seyirci etabıyla sona erecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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