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        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

        Trabzon'da toplanan grup, Filistin'e destek yürüyüşü yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 17:21 Güncelleme: 19.10.2024 - 17:33
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        Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
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        Trabzon'da toplanan grup, Filistin'e destek yürüyüşü yaptı.

        Özgür Aksa Trabzon Platformunca organize edilen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı.

        Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüyen grup adına konuşan Furkan Çelik, insanlığın sınandığı bir zamandan geçildiğini söyledi.

        Çelik, Filistin'e destek olunması gerektiğini belirterek, "Bu durum karşısında sessiz kalmak sadece vicdanların değil, insanlığın ölümüdür. Bizler burada rahat yataklarımızda uyurken, Gazze'de çocuklar bombalanıyor, anneler diri diri yakılıyor." dedi.

        Grup, dua edilmesinin ardından dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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