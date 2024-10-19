Trabzon'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Trabzon'da toplanan grup, Filistin'e destek yürüyüşü yaptı.

Özgür Aksa Trabzon Platformunca organize edilen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı.

Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüyen grup adına konuşan Furkan Çelik, insanlığın sınandığı bir zamandan geçildiğini söyledi.

Çelik, Filistin'e destek olunması gerektiğini belirterek, "Bu durum karşısında sessiz kalmak sadece vicdanların değil, insanlığın ölümüdür. Bizler burada rahat yataklarımızda uyurken, Gazze'de çocuklar bombalanıyor, anneler diri diri yakılıyor." dedi.