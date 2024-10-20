Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 40-35 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Trabzon Büyükşehir Belediyespor'u 40-35 yendi.
Beşirli Spor Salonu'nda başa baş geçen maçın ilk yarısını konuk ekip, 19-18 önde bitirdi.
İkinci yarıda da skordaki üstünlüğünü koruyan Nilüfer Belediyespor, salondan 40-35 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Bursa temsilcisi, ligde 7. galibiyetini alarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Trabzon temsilcisi ise 5. mağlubiyetini yaşadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.