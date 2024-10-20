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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftasında iLab Basketbol, deplasmanda Trabzonspor'u 89-77 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 18:26 Güncelleme: 20.10.2024 - 18:26
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftasında iLab Basketbol, deplasmanda Trabzonspor'u 89-77 yendi.

        Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyotta Christopher Lykes ve Darion Atkins ikilisinin hücumlarıya etkili başlayan konuk ekip, ilk periyodu 16-15 önde bitirdi.

        İkinci periyoda boyalı alandan sayılarla giren bordo-mavililer Tykyvion Gordon'un önemli katkısıyla devreyi 38-27 önde tamamladı.

        Tykivion Gordon ve Christopher Lykes'ın karşılıklı 3 sayılık basketleriyle geçen üçüncü periyodu 63-45 önde bitiren bordo-mavililer, parkeden de 89-77 galip ayrıldı.

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