Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftasında iLab Basketbol, deplasmanda Trabzonspor'u 89-77 yendi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 7. haftasında iLab Basketbol, deplasmanda Trabzonspor'u 89-77 yendi.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyotta Christopher Lykes ve Darion Atkins ikilisinin hücumlarıya etkili başlayan konuk ekip, ilk periyodu 16-15 önde bitirdi.
İkinci periyoda boyalı alandan sayılarla giren bordo-mavililer Tykyvion Gordon'un önemli katkısıyla devreyi 38-27 önde tamamladı.
Tykivion Gordon ve Christopher Lykes'ın karşılıklı 3 sayılık basketleriyle geçen üçüncü periyodu 63-45 önde bitiren bordo-mavililer, parkeden de 89-77 galip ayrıldı.
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