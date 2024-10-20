Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Tykivion Gordon ve Christopher Lykes'ın karşılıklı 3 sayılık basketleriyle geçen üçüncü periyodu 63-45 önde bitiren bordo-mavililer, parkeden de 89-77 galip ayrıldı.

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