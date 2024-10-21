Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Doğu Karadeniz'de kar yağışı yaylalardan dönüşü hızlandırdı

        Doğu Karadeniz'de yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar, son günlerde etkili olan kar nedeniyle dönüş yolculuğunu hızlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 09:34 Güncelleme: 21.10.2024 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu Karadeniz'de kar yağışı yaylalardan dönüşü hızlandırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Doğu Karadeniz'de yaz başında küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla yaylalara çıkan vatandaşlar, son günlerde etkili olan kar nedeniyle dönüş yolculuğunu hızlandırdı.

        Yörede asırlardır süren yayla göçü geleneği kapsamında her yıl havaların ısınmasıyla yaylalara giden besiciler, yaklaşık 4 ay hayvanlarını çayırlarda otlatma imkanı buluyor.

        Bu süreçte kışın tüketecekleri çeşitli yiyecekleri de üreten besiciler, okulların açıldığı eylülden itibaren ilçe merkezleri ve köylerdeki evlerine dönüyor.

        Bir kısmı geçen ay dönmesine rağmen hava koşulları elverdiği sürece yaylalarda kalmayı sürdüren besiciler, son günlerde sıcaklıkların hissedilir şekilde düşmesi ve kar yağışıyla dönüşe geçti.

        Rengarenk süsledikleri hayvanlarına zil takan, kendileri de yöresel kıyafetlerini giyen kadınların da aralarında bulunduğu vatandaşlar, yer yer beyaza bürünmüş Doğu Karadeniz'in eşsiz güzellikleri arasında evlerine yürüyor.

        Gatağacı Yaylası'ndan Şalpazarı'nın Sinlice köyüne dönen besicilerden Salih Usta, AA muhabirine, ekim ortalarında havanın soğumasıyla köylerine döndükleri söyledi.

        Yaylacılık geleneğini yıllardır sürdürdüklerini, haziran ayında hayvanlarını süsleyerek yaylaya çıkardıklarını anlatan Usta, bunun güzel bir yolculuk olduğunu ifade etti.

        Usta'nın kızı Özlem Usta ise haziranda yaylaya çıktıklarını, yaylada tereyağı ve peynir yaptıkları kaydetti.

        Fotoğraf sanatçısı Mustafa Türkmen de Ağasar göçünün asırlardır devam ettiğini dile getirerek, günümüzde bu yolculuğun araçlarla yapıldığını ancak bazı ailelerin bu geleneği devam ettirdiğini söyledi.

        Salih Usta ve ailesinin yaklaşık 12 kilometrelik göç yolculuğu yaptığını aktaran Türkmen, kendisinin de yıllardır bu göçü fotoğraflayarak geleneği yaşatmaya çalıştığını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Altında yeni tarihi zirve
        Altında yeni tarihi zirve
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        Daha 15 yaşındaydı... Aysel'in ölümüne soruşturma!
        Sıcaklık mevsim normallerinin altında! 4 bölgede sağanak ve kar!
        Sıcaklık mevsim normallerinin altında! 4 bölgede sağanak ve kar!
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Kakulenin sağlığa faydaları nelerdir?
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        ABD'de çekişmeli seçim! Anketlerde son durum ne?
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Motosiklette 'emisyon' hareketliliği
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        Kasımpaşa'ya 45 dakika yetti!
        Kasımpaşa'ya 45 dakika yetti!
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı
        İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
        İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Denetimler gece-gündüz yapılmaya devam edilecek
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Denetimler gece-gündüz yapılmaya devam edilecek
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Oğuzhan Genç yazdı: Zorlu viraja moralli giriş
        Oğuzhan Genç yazdı: Zorlu viraja moralli giriş
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Fenerbahçe'den faul tepkisi!
        Fenerbahçe'den faul tepkisi!

        Benzer Haberler

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Tiflis ziyaretini değerlendirdi
        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Genç, Tiflis ziyaretini değerlendirdi
        Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonspor'da Göztepe maçı hazırlıkları başladı
        Trabzonspor, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı
        Trabzonspor, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına başladı
        Trabzon'da Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağında seyirci etabı yapıl...
        Trabzon'da Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağında seyirci etabı yapıl...