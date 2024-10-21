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        Trabzon'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban kurtarıldı

        Trabzon'un Düzköy ilçesinde karın etkili olduğu yaylada mahsur kalan çoban, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 12:10 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:22
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        Trabzon'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban kurtarıldı
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        Trabzon'un Düzköy ilçesinde karın etkili olduğu yaylada mahsur kalan çoban, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Beypınarı Yaylası Caferli Obası'nda yoğun kar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Bölgede çobanlık yapan Murat Akbulut da yaklaşık bin koyunuyla yaylada mahsur kaldı.

        Akbulut'un durumu bildirmesi üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.

        Ekiplerce kar küreme araçları ve iş makineleriyle yollar açılarak, Akbulut ve koyunları kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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