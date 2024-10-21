Trabzon'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban kurtarıldı

Ekiplerce kar küreme araçları ve iş makineleriyle yollar açılarak, Akbulut ve koyunları kurtarıldı.

İlçeye bağlı Beypınarı Yaylası Caferli Obası'nda yoğun kar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Bölgede çobanlık yapan Murat Akbulut da yaklaşık bin koyunuyla yaylada mahsur kaldı.

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