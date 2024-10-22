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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Trabzon Öğretmen Akademileri'nin açılışında konuştu:

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, bu yıl uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitimde yeni bir dönemi başlattıklarını düşündüğünü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 17:52 Güncelleme: 22.10.2024 - 17:52
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci, Trabzon Öğretmen Akademileri'nin açılışında konuştu:
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, bu yıl uygulamaya konulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitimde yeni bir dönemi başlattıklarını düşündüğünü söyledi.

        Yelkenci, Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Trabzon Öğretmen Akademileri Açılış Programı"nın ilk dersinde, yakın zamanda Öğretmenlik Mesleği Kanunu çıkarıldığını belirterek, "Kanunda öğretmenlerimizle ilgili pek çok husus olmakla beraber, Milli Eğitim Akademisinin kurulması da kanun maddelerimiz arasında yer alıyor. Milli Eğitim Akademisi ile Öğretmen Akademileri birbirinden çok farklı yapılardır." dedi.

        Eğitimde reform tartışmalarına ilişkin Yelkenci, "Bu yıl uygulamaya koyduğumuz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitimde yeni bir dönemi başlattığımızı düşünüyoruz. Ancak reform çok iddialı bir kelime, çok iddialı bir kavram ama aynı zamanda reformlar çağının da bittiğini, sürekli devam eden reformlar çağının da başladığını belirtmek istiyorum. Bu anlamda Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin de esnek yapısıyla bunu dikkate alan bir model olduğunu özellikle siz değerli meslektaşlarımla paylaşmak istiyorum." diye konuştu.

        Yelkenci, Öğretmen Akademileri'nin, öğretmenlerin şehirle ilişkisinin tam olarak tesis edilemediği tespitinden yola çıkarak yapılandırıldığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Öğretmen Akademileri, insanla ve mekanla belli bir yöntem dahilinde öğretmenlerimizi temas ettirmenin yoludur. Peki ne değildir Öğretmen Akademileri? Eğitim fakültelerinde akademik olarak öğretmenliğe yönelik veya alana yönelik bilgilerin verildiği bir yer değildir. Çünkü eğitim fakülteleri bunu zaten yapıyor. Bundan sonra Milli Eğitim Akademimiz devamını halledecek. Ve aynı zamanda hizmet içi çalışması değildir, yine bakanlığımız birçok hizmet içi eğitim çalışmasını birçok teknik yolla olması gerektiği gibi yapmaya gayret ediyor. Fakat Öğretmen Akademileri informal yollarla doğrudan insanla, mekanla temas etmenin yollarını ortaya koyan ve bunu gerçekleştiren yapısıyla öğretmenimizin gönlüne ve zihnine dokunmayı hedefliyor."

        Vali Aziz Yıldırım ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun'un da katıldığı program, öğretmenlere katılım belgesinin verilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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