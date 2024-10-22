Şehit Jandarma Komando Er Musa Danışmaz mezarı başında anıldı

Gülay, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzuru için canlarını feda eden şehitlerin sonsuza dek hatırlanacağını ifade etti.

Danışmaz ve şehitler için Kuran'ı Kerim okundu, dua edildi.

Anma programına, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Araklı Kaymakamı Yusuf Akın, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Araklı İlçe Başkanı Gazi Murat Azgın, Halilli Mahallesi Muhtarı Mustafa Taşkın, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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