Anne babasının çalıştığı hastaneye doktor olarak atandı

SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon'da pratisyen hekim Hande Ceren Bektaş, ebe hemşire annesi ve sağlık memuru babasının 28 yıldır görev yaptığı Şalpazarı Devlet Hastanesine atandı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu 24 yaşındaki Bektaş, görev yeri tercihini yaparken ilk sıraya Şalpazarı ilçesindeki hastaneyi yazdı.

İlk tercih yerine atanan Bektaş, ebe hemşire annesi Birgül ve sağlık memuru babası İsmet Bektaş ile aynı hastanede görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hande Ceren Bektaş, AA muhabirine, sağlıkçı bir ailenin çocuğu olduğunu söyledi.

Fakülteden bu yıl mezun olduğunu belirten Bektaş, "İlk tercihim, ailem burada çalıştığı için Şalpazarı Devlet Hastanesi oldu. Şansıma burası denk geldi. Annem ile babam yaklaşık 30 yıldır burada beraber çalışıyor." dedi.

Bektaş, amcasının da aynı hastanede sağlık memuru olduğunu ifade ederek, "Dedem de uzun süre burada sağlık memuru olarak çalışmıştı, o da buradan emekli oldu. Aile boyu burada çalıştık." diye konuştu.

Ailesiyle aynı hastanede çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Bektaş, "Hem yabancı olmadığım bir yere geldim hem de ailemle çalışıyorum. Onların da fakülteye başladığımdan beri hayaliydi birlikte çalışmamız. Onları mutlu etmek, gururlandırmak benim için çok değerli. O yüzden ben de çok mutluyum burada çalıştığım için." dedi.