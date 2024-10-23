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        Anne babasının çalıştığı hastaneye doktor olarak atandı

        SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon'da pratisyen hekim Hande Ceren Bektaş, ebe hemşire annesi ve sağlık memuru babasının 28 yıldır görev yaptığı Şalpazarı Devlet Hastanesine atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:37 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:37
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        Anne babasının çalıştığı hastaneye doktor olarak atandı
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        SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon'da pratisyen hekim Hande Ceren Bektaş, ebe hemşire annesi ve sağlık memuru babasının 28 yıldır görev yaptığı Şalpazarı Devlet Hastanesine atandı.

        Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu 24 yaşındaki Bektaş, görev yeri tercihini yaparken ilk sıraya Şalpazarı ilçesindeki hastaneyi yazdı.

        İlk tercih yerine atanan Bektaş, ebe hemşire annesi Birgül ve sağlık memuru babası İsmet Bektaş ile aynı hastanede görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Hande Ceren Bektaş, AA muhabirine, sağlıkçı bir ailenin çocuğu olduğunu söyledi.

        Fakülteden bu yıl mezun olduğunu belirten Bektaş, "İlk tercihim, ailem burada çalıştığı için Şalpazarı Devlet Hastanesi oldu. Şansıma burası denk geldi. Annem ile babam yaklaşık 30 yıldır burada beraber çalışıyor." dedi.

        Bektaş, amcasının da aynı hastanede sağlık memuru olduğunu ifade ederek, "Dedem de uzun süre burada sağlık memuru olarak çalışmıştı, o da buradan emekli oldu. Aile boyu burada çalıştık." diye konuştu.

        Ailesiyle aynı hastanede çalışmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Bektaş, "Hem yabancı olmadığım bir yere geldim hem de ailemle çalışıyorum. Onların da fakülteye başladığımdan beri hayaliydi birlikte çalışmamız. Onları mutlu etmek, gururlandırmak benim için çok değerli. O yüzden ben de çok mutluyum burada çalıştığım için." dedi.

        Bektaş, kardeşinin de Sağlık Bilimleri Üniversitesi Trabzon Tıp Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "Onu da buraya bekliyorum artık." ifadesini kullandı.

        - "Evde anne kız, burada doktor hanım ve hemşire hanımız"

        Mesleğe 1991'de başladığını belirten 52 yaşındaki anne Birgül Bektaş ise kızıyla aynı hastanede çalışmaktan mutlu olduğunu kaydetti.

        Eşiyle 28 yıldır aynı yerde görev yaptıklarına işaret eden Bektaş, "En son kızımın buraya atanmasıyla birbirimizi tamamlamış olduk. Kızım tıp fakültesine girdiğinden beri en büyük hayalimiz beraber çalışmaktı. Çok şükür, kızım da ilk tercih olarak burayı yazdı, atandı. Birlikte çalışmak çok güzel, çok gurur verici bir duygu. Anlatılmaz bir duygu." dedi.

        Bektaş, kızıyla nöbet tutmanın, birlikte işe gelmenin çok güzel duygular olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

        "Küçük kızım da tıp okuyor. İnşallah o da ablasının yolundan giderek Şalpazarı'nı tercih eder, onunla birlikte çalışma imkanı da buluruz. Aynı ortamda bulunmak, kızımla beraber çalışmak çok güzel bir duygu. Evde anne kız, burada doktor hanım ve hemşire hanımız. Arada karıştırmalar oluyor ama onlar da tatlı karıştırmalar, yansıtmıyoruz işimize. Burada herkes kendi görevinin, sorumluluğunun bilincinde. O şekilde inşallah uzmanlığa gidene kadar devam ederiz."

        - "Aile boyu sağlıkçıyız"

        36 yıllık sağlık memuru baba İsmet Bektaş da ailesinin büyük bölümünün sağlıkçı olduğunu söyledi.

        Babasının 33 yıl sağlık memuru olarak görev yaptığını ve 1993'te Şalpazarı Devlet Hastanesinden emekliye ayrıldığını belirten Bektaş, "Ağabeyim ve ben burada çalışıyoruz. Bir kardeşim Elazığ'da doktor, diğer kardeşim de Van'da sağlık memuru, eşim ebe hemşire, yengelerim de ebe hemşire." diye konuştu.

        Bektaş, oğlunun Ağrı'da öğretmen olduğunu, küçük kızının da tıp fakültesine devam ettiğini aktardı.

        Mesaiye kızı ve eşiyle geldiklerini anlatan Bektaş, "Çok güzel bir duygu, anlatması çok zor. Gurur verici bir şey. Herkese inşallah Allah nasip eder. Memleketini tercih etti. 'Uzmanlığa gidene kadar burada çalışayım, buradan uzmanlığa gideyim.' diye Şalpazarı'nı tercih etti, ilçe hastanemize atandı. Biz aile boyu sağlıkçıyız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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